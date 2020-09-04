Минфин США ввел санкции против четырех граждан Венесуэлы

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении четырех граждан Венесуэлы, в том числе председателя Национального избирательного совета страны Индиры Альфонсо. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении Минфина США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в список четыре ключевые фигуры, которые облегчили попытки нелегитимного режима [президента США Николаса] Мадуро подорвать независимость и демократический порядок Венесуэлы", - утверждается в документе.

В списке, помимо Альфонсо, значатся также другой представитель Национального избирательного совета Хосе Луис Гутьеррес, уполномоченный по защите интересов государства в имущественных вопросах Рейнальдо Муньос и венесуэльский политик Давид де Лима.

Санкции предусматривают блокировку любой собственности фигурантов списка на территории США.