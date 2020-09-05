Трамп заявил, что готов выделить еще $300 млрд на стимулирование экономики США
Американский президент Дональд Трамп готов выделить с согласия Конгресса США еще $300 млрд на реализацию мер экстренного стимулирования экономического роста. Американский лидер подтвердил это в пятницу на пресс-конференции в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Опять-таки: у нас есть готовые $300 млрд. Все, что нужно сделать Конгрессу, это сказать: используйте их", - подчеркнул глава администрации США.
"Я бы хотел использовать эти средства без их [американских законодателей] разрешения, но, видимо, мне не разрешено так действовать", - отметил Трамп.
По его словам, означенное финансирование поступит немедленно в случае согласия членов Конгресса.
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