Трамп заявил, что готов выделить еще $300 млрд на стимулирование экономики США

Американский президент Дональд Трамп готов выделить с согласия Конгресса США еще $300 млрд на реализацию мер экстренного стимулирования экономического роста. Американский лидер подтвердил это в пятницу на пресс-конференции в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Опять-таки: у нас есть готовые $300 млрд. Все, что нужно сделать Конгрессу, это сказать: используйте их", - подчеркнул глава администрации США.

"Я бы хотел использовать эти средства без их [американских законодателей] разрешения, но, видимо, мне не разрешено так действовать", - отметил Трамп.

По его словам, означенное финансирование поступит немедленно в случае согласия членов Конгресса.