Трамп заявил, что нормализовать связи с Израилем после ОАЭ готовы и другие арабские страны

Американская администрация располагают информацией о том, что нормализовать отношения с Израилем вслед за ОАЭ готовы и другие арабские страны. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

"Другие страны на Ближнем Востоке активно контактируют с нами и спрашивают: когда наш выход, когда мы подписываем [соглашение о нормализации отношений с Израилем]?" - сказал американский лидер.

"Думаю, на Ближнем Востоке будет великий мир. И никто не мог произнести таких слов на протяжении долгого времени", - добавил Трамп.