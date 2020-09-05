Трамп заявил, что нормализовать связи с Израилем после ОАЭ готовы и другие арабские страны
Американская администрация располагают информацией о том, что нормализовать отношения с Израилем вслед за ОАЭ готовы и другие арабские страны. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
"Другие страны на Ближнем Востоке активно контактируют с нами и спрашивают: когда наш выход, когда мы подписываем [соглашение о нормализации отношений с Израилем]?" - сказал американский лидер.
"Думаю, на Ближнем Востоке будет великий мир. И никто не мог произнести таких слов на протяжении долгого времени", - добавил Трамп.
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