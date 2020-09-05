Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса может быть готова уже в октябре

Американская вакцина от коронавируса может пройти последние клинические испытания и быть готова уже в следующем месяце. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

"Мы идем по плану в том, что касается получения вакцины до конца нынешнего года, и может быть даже до 1 ноября. Мы думаем, что сможем даже заполучить ее в течение октября", - сказал американский лидер.

Среди основных разработчиков американской вакцины он выделил три компании: Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna.

Российская вакцина

Президент США предпочел уклониться от развернутых комментариев по поводу разработки Россией первой зарегистрированной в мире вакцины от нового коронавируса.

"Не знаю насчет российской вакцины. Я не слишком-то уверен... У нас есть [в процессе разработки] своя вакцина", - заявил Трамп.

"Думаю, она (американская вакцина - прим. ТАСС) будет стандартом. Она будет отличной. И эти компании - невероятные. Они годами разрабатывали отличные вакцины", - считает Трамп. "Это вакцина, которой, вероятно, большинство присутствующих захочет воспользоваться", - сказал президент про американскую разработку.