ФРС США намерена несколько лет поддерживать ставку на низком уровне
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, намерена на протяжении нескольких лет поддерживать низкий уровень базовой процентной ставки. Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в опубликованном в пятницу интервью Национальному общественному радио (NPR), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы думаем, что экономике потребуется низкая процентная ставка, поддерживающая экономическую активность, в течение длительного периода времени, - отметил он. - Это будет измеряться годами".
В конце июля по итогам регулярного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС) было принято решение сохранить ставку на уровне 0-0,25% годовых. Следующее заседание состоится в середине сентября. В марте ФРС дважды внепланово снижала процентную ставку в связи с угрозой экономического развития, вызванной распространением коронавируса.
Джером Пауэлл также отметил, что американской экономике предстоит проделать еще весьма долгий путь к полному восстановлению, несмотря на сокращение уровня безработицы.
"Восстановление продолжается, мы действительно считаем, что с этого момента будет тяжелее. <...> В некотором смысле [американцам] будет труднее найти работу, потому что некоторым сферам экономики потребуется больше времени для восстановления", - считает глава финрегулятора.
Как сообщило в пятницу американское министерство труда, уровень безработицы в США за август сократился до 8,4%, впервые с начала пандемии коронавируса опустившись ниже отметки 10%. Количество рабочих мест при этом увеличилось в прошлом месяце примерно на 1,4 млн. Пауэлл подчеркнул, что данные показатели лучше, чем ожидалось, но "для возвращения к полной занятости нужно взять болезнь под контроль". "Темпы улучшений могут немного замедлиться, но улучшения продолжаются. А на рынке труда, я бы сказал, оно [восстановление] идет по крайней мере такими темпами, как мы ожидали", - подчеркнул председатель ФРС. Он предположил, что может потребоваться дополнительная финансовая поддержка безработным и малому бизнесу, чтобы помочь американцам, серьезно пострадавшим от вызванного коронавирусом экономического кризиса.