Трамп требует от органов здравоохранения ускорить разработку вакцины от коронавируса

Президент США Дональд Трамп во время регулярных совещаний требует от руководства органов здравоохранения страны ускорить разработку вакцины от вызываемого новым коронавирусом заболевания. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в статье, опубликованной в воскресенье в газете The Washington Post.

По их сведениям, на посвященных мерам реагирования на пандемию совещаниях ничто иное не привлекает внимание американского лидера, кроме разработки вакцины. Он требует от представителей сферы здравоохранения завершить разработку и обеспечить доставку вакцин американцам до конца года. По данным издания, Трамп буквально "засыпал их вопросами о статусе разработки и планах распространения" препарата по всей стране. В пятницу, 4 сентября, президент заявил, что американская вакцина может пройти последние клинические испытания и быть готова уже в следующем месяце.

Как отмечает издание, глава Белого дома хочет предоставить американцам вакцину до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября, чтобы повысить свои шансы на переизбрание. Несколько помощников президента сообщили изданию, что одним из ключей к победе является наличие вакцины, а также устойчивый экономический рост в течение следующих двух месяцев. При этом демократы также считают, что завершение разработки препарата сыграет на руку главе государства, но не сможет гарантировать его победу на выборах.

Существуют серьезные разногласия по поводу того, следует ли Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (при министерстве здравоохранения и социальных служб) в экстренном порядке выдавать разрешение на использование вакцины до того, как ее официально одобрят. Это, по мнению некоторых ученых, может быть опасно.

Убедить американцев

В Белом доме, по данным The Washington Post, обеспокоены "потенциальной политизированностью" американцев, не доверяющих вакцине в связи с тем, что она будет произведена в "спешном порядке". Правительство намерено убедить граждан в безопасности препарата путем привлечения специалистов и публикаций в медицинских журналах.

Власти США ранее предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты $12 млрд.