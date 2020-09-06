Трамп обвинил демократов и СМИ в развязывании кампании по дезинформации против него

Президент США Дональд Трамп считает, что Демократическая партия и "лживые СМИ" США развязали крупномасштабную кампанию по дезинформации против него, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Демократы вместе с коррумпированными лживыми СМИ развернули крупномасштабную кампанию по дезинформации, подобной которой раньше не было. Они будут говорить что угодно, подобно их недавней лжи обо мне и военнослужащих, и будут надеяться, что это приживется", - написал президент в воскресенье в своем Twitter.

В четверг журнал The Atlantic сообщил, что глава вашингтонской администрации в 2018 году отказался отправиться на кладбище в окрестностях Парижа, где похоронены участвовавшие в Первой мировой войне американские военнослужащие, потому что якобы боялся испортить прическу под дождем. По версии издания, которое ссылается на многочисленные анонимные источники, Трамп сказал, что кладбище "набито неудачниками".

Ранее президент опроверг эти утверждения, обвинив авторов статьи во лжи и намерении повлиять на результаты ноябрьских выборов. По его словам, уже более десятка человек из сопровождавших его в той поездке опровергли сведения журнала.