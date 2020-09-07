Солдат из США заразился COVID-19 в Эстонии, в карантине 21 военный

У американского солдата на базе США в Эстонии обнаружен коронавирус, еще 21 военнослужащих военной базы помещены на карантин, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Солдат с положительным результатом на коронавирус находится на карантине в военном городке Тапа", - передает сообщение портал Delfi.

На карантин помещены еще 21 солдат из Эстонии, США и Великобритании, которые контактировали с заболевшим.

Военные Эстонии ранее сообщали, что 41-я артиллерийская бригада США совместно с международным батальоном НАТО намеревались провести стрельбы из системы залпового огня. Стрельбы проводятся в рамках учений Rail Gunner Rush с армией США.

"Тем не менее, учения по стрельбе в сотрудничестве с союзными войсками по системе залпового огня на Центральном полигоне будут продолжены, будет уделено большое внимание необходимости соблюдения социальной дистанции и введены более строгие правила использования средств индивидуальной защиты и гигиены", - сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны.