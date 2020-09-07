В американском Портленде задержаны более 50 участников беспорядков

В ночь на воскресенье правоохранительные органы американского города Портленд (штат Орегон) задержали более 50 участников беспорядков. Об этом сообщается на сайте городского управления полиции, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По информации правоохранителей, в стражей порядка бросали камни петарды и коктейли Молотова. Полицейские отмечают, что люди "не были настроены на мирный протест", все произошедшее "было бунтом".

При этом некоторые из задержанных имели при себе специальную экипировку и щиты. У двух человек были конфискованы ножи.

Массовые протесты в США начались весной. Граждане выступают против расовой дискриминации. Причиной выступлений стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). В ходе задержания полиция использовала удушающий захват. Все четверо сотрудниов правоохранительных органов были уволены, им предъявлены обвинения.