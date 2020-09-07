Лидер республиканцев предупредил Трампа об опасности критики голосования по почте

Лидер республиканцев в Палате представителей американского Конгресса Кевин Маккарти заявил, что не раз предупреждал президента США Дональда Трампа о вреде, который может нанести партии его критика голосования по почте, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я пытался ему показать. (...) Вы знаете, кто больше всего боится COVID-19? Пожилые люди. Если они не пойдут голосовать, то всё, нам крышка", - сказал Маккарти репортеру портала Axios.

"Исходя из этого, мы можем проиграть", - добавил он.

Между тем, Маккарти подчеркнул, что голосование по почте особенно проблематично в штатах, где нет инфраструктуры для обработки таких бюллетеней. И тем не менее, он призвал республиканцев голосовать всеми доступными способами.

Трамп неоднократно критиковал голосование по почте, заявляя, что демократы воспользуются такой небезопасной системой, "чтобы украсть у нас выборы".

На прошлой неделе он призвал жителей Северной Каролины попробовать проголосовать дважды - лично и по почте - во время ноябрьских выборов, чтобы проверить, насколько четко работает система дистанционного голосования.