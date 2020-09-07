Площадь пожара на юге Калифорнии превысила 2,1 тыс. гектаров

Площадь, охваченная природными пожарами в округе Сан-Диего штата Калифорния, в воскресенье возросла до 2 165 гектаров. Об этом сообщил департамент пожарной охраны штата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в настоящее время локализован 1% от общей площади возгорания.

Природный пожар в Национальном заповеднике Сьерра в центральной Калифорнии возник в субботу. Возгорание затронуло более 14,5 тыс. гектаров земли. Не менее 150 человек оказались окружены огнем, им потребовалась эвакуация.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 18 августа объявил режим чрезвычайной ситуации в штате из-за аномальной жары и пожаров. Новый температурный рекорд был зафиксирован в Долине Смерти - межгорной впадине в районе пустыни Мохаве. Столбики термометров в этом районе поднялись до отметки 54,4 градуса Цельсия.