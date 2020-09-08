Трамп считает, что американская вакцина от коронавируса может быть готова в октябре
Американская вакцина против коронавируса может быть готова в октябре нынешнего года, и она будет эффективной и безопасной. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Под моим руководством мы выпустим вакцину в рекордное время", - сказал он, подчеркнув, что в обычных условиях на разработку вакцины "могло потребоваться два-три года". "Но сейчас это будет сделано в ближайшее время, мы можем получить ее в течение октября. - продолжал он. - Так что вопреки всей той лжи, что мы слышим о вакцине, эта вакцина будет очень безопасна и эффективна, и она будет доступна очень скоро".
"Возможно, это будет большой сюрприз, - добавил он. - Народы мира будут счастливы".
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