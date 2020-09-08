Глава Amazon вновь возглавил рейтинг богатейших американцев по версии Forbes

Глава крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос третий раз подряд возглавил ежегодный рейтинг самых богатых американцев по версии журнала Forbes, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в опубликованном во вторник списке издания, состояние 56-летнего предпринимателя оценивается в $179 млрд. На втором месте в рейтинге находится один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс со $111 млрд. Третью строчку занял глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого, по подсчетам Forbes, достигает $85 млрд. В первой пятерке также расположились глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($73,5 млрд) и один из основателей и руководителей корпорации Oracle по выпуску программного обеспечения Ларри Эллисон ($72 млрд).

Кроме того, в десятку самых богатых граждан США попали бывший руководитель Microsoft Стив Балмер ($69 млрд), глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ($68 млрд), основатели корпорации Google Ларри Пейдж ($67,5 млрд) и Сергей Брин ($65,7 млрд), а также дочь создателя крупной торговой сети Walmart Элис Уолтон ($62,3 млрд). Всего за год состояние 400 богатейших американцев увеличилось в совокупности на $240 млрд, тем самым достигнув суммарно $3,2 трлн.

Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их последующего просмотра без подключения к интернету.