В Калифорнии 14 человек пострадали при тушении природного пожара

Четырнадцать человек, включая пожарных, получили ожоги и отравление угарным газом при тушении крупного природного возгорания в центральной части американского штата Калифорния. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Служба лесных угодий США.

По ее данным, трое из пострадавших доставлены по воздуху в больницу города Фресно. Состояние одного человека оценивается как критическое.

Национальная гвардия штата ранее во вторник информировала о спасении более 150 человек из зоны природных пожаров в национальном лесопарке Сьерра. Туда направлены дополнительные вертолеты с целью вывезти оттуда как можно больше людей.

Как информировал губернатор Гэвин Ньюсом, общая площадь природных пожаров в этом году в Калифорнии возросла до около 930,7 тыс. гектаров. Данный показатель стал рекордно большим в истории штата. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году - около 793,2 тыс. гектаров. Пожарная служба ведет такие подсчеты с 1987 года. Количество очагов возгорания, в том числе ликвидированных, составляет 7 606. Огонь уничтожил и нанес ущерб 3 959 домам и постройкам. Число жертв стихийного бедствия не изменилось и составляет восемь человек.

Температура в Лос-Анджелесе достигла в воскресенье 49,4 градуса Цельсия. Как сообщила Национальная метеорологическая служба США, это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в городе. Предыдущий максимум в Лос-Анджелесе наблюдался 22 июля 2006 года. Тогда температура повысилась до 48,3 градуса Цельсия.

Операторы электросети Калифорнии в воскресенье предупредили о возможности массовых отключений энергии на территории штата из-за аномальной жары. Без электроснабжения остаются более 193 тыс. потребителей. Губернатор 18 августа ввел режим чрезвычайной ситуации на уровне штата из-за небывалой жары и пожаров.