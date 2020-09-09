США сократят свой контингент в Афганистане с 8,6 тыс. до 4,5 тыс. военнослужащих к ноябрю
США сократят свой контингент в Афганистане с 8,6 тыс. до 4,5 тыс. военнослужащих к ноябрю. Об этом заявил глава Центрального командования (СЕNТCОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи в опубликованном в среду интервью радиостанции Voice of America, изданию Defense One и газете The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"К ноябрю, концу октября - ноябрю мы приблизимся к отметке в 4,5 тыс. [военнослужащих в Афганистане]", - отметил глава командования, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток.
Он добавил, что 4,5 тыс. американских военнослужащих смогут выполнять все необходимые задачи в Афганистане.
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