Трамп объяснил, почему не стал сообщать об опасности коронавируса в начале года

Американские власти, зная в начале года об опасности нового коронавируса, по сути скрыли это, чтобы избежать паники в стране, а также роста цен на средства индивидуальной защиты и товары медицинского назначения. Такую позицию изложил в среду президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее в среду телекомпания CNN привела в своем репортаже выдержки из выходящей в свет 15 сентября книги американского журналиста Боба Вудварда "Ярость" (Rage), где утверждается, что глава государства еще до широкого распространения инфекции в США знал об опасности коронавируса.

"Последнее, что мы должны были демонстрировать, - это паника, волнение и страх. Мы должны были позаботиться о ситуации, в которую попали", - отметил президент. Он пояснил, что "не хотел носиться вокруг с криками и воплями" о надвигающейся опасности. "Мы должны продемонстрировать лидерство", - подчеркнул Трамп, несколько раз за всю пресс-конференцию повторив, что не намеревался "сеять панику" в США. "Мы должны были демонстрировать спокойствие", - сообщил он.

Отвечая на вопрос, намеренно ли он вводил общественность в заблуждение по поводу коронавируса, чтобы предотвратить панику, президент сказал: "Возможно". "Мы сразу же начали покупать по всему миру маски, халаты и прочие [товары медицинского назначения]. Мы не хотели, чтобы цены поднялись до практически недоступного [для общественности] уровня. В этом смысле я соглашусь с вами", - добавил он.

В беседе с Вудвардом 7 февраля Трамп признал, что коронавирус представляет "смертельную угрозу" и, возможно, в пять раз более смертоносен, чем вирус гриппа.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 6,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли около 190 тысяч человек.