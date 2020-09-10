Почти 100 крупных пожаров полыхают в трех штатах на западе США

Не менее 96 крупных природных пожаров охватили площадь в 1,375 млн га в американских штатах Орегон, Калифорния и Вашингтон. Об этом сообщил в среду Национальный межведомственный пожарный центр, базирующийся в штате Айдахо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его сотрудники зафиксировали возникновение 17 новых крупных пожаров в трех штатах на западном побережье страны. "Это доводит общее число крупных пожаров до 96, выжжено более 3,4 млн акров [1,375 млн га]. В результате возгораний в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне вчера выжжена площадь в десятки тысяч акров, был отдан приказ об эвакуации многих людей, проживающих около фронта огня", - говорится в тексте, размещенном на странице центра в Twitter.

Стихия уничтожила сотни домов, причинила существенный ущерб пяти городам и вынудила провести массовую эвакуацию в штате Орегон. "Тысячи жителей Орегона эвакуируются из-за пожаров, выжегших площадь более 230 тыс. акров (93 тыс. га)", - проинформировала губернатор штата Кейт Браун на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN. "Несколько крупных пожаров стремительно распространяются из-за жары, засухи и сильного ветра. Огонь может привести к самому большому числу жертв и ущербу собственности в истории штата", - предостерегла она.

По словам Браун, уничтожены сотни домов. "Предварительные данные указывают на то, что города Детройт в центральной части Орегона, Блу-Ривер и Вида в округе Лейн, Финикс и Талент на юге Орегона в значительной степени уничтожены", - констатировала она.

Как сообщил в свою очередь губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, общая площадь природных пожаров в этом году в штате возросла примерно до 930,7 тыс. га. Как отмечало агентство Associated Press, данный показатель стал самым высоким в истории Калифорнии. Предыдущий антирекорд был установлен в 2018 году - около 793,2 тыс. га. Количество очагов возгорания, в том числе ликвидированных, составляет 7 606. Огонь уничтожил и нанес ущерб 4 265 домам и постройкам. Число жертв стихийного бедствия не изменилось и составляет восемь человек.

Снимки с американских спутников, опубликованные Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), свидетельствуют, что во вторник дымом от пожаров заволокло почти все западное побережье страны. Температура у поверхности в некоторых местах превышала 191 градус Цельсия.