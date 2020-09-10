У Трампа в два раза больше средств на кампанию, чем в преддверии выборов 2016 года

У президента США Дональда Трампа за 55 дней до выборов остается в два раза больше средств на избирательные цели, чем было в это же время в 2016 году. Об этом Трамп сообщил в среду в эфире телеканала Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Республиканцу задали вопрос, специально ли он тянет время для решающего удара, уступая кандидату на пост президента США от Демократической партии Джозефу Байдену в сборе добровольных пожертвований на избирательную кампанию. "Четыре года назад <...> у нас было на руках в два - три раза меньше наличных, чем сейчас. И это при том, что сейчас я еще не вкладывался сам", - ответил Трамп. Он напомнил, что ранее на этой неделе подтвердил готовность при необходимости израсходовать личные средства на переизбрание президентом страны на второй строк.

Республиканец информировал, что при сборе пожертвований делает ставку на своих сторонников с ограниченными финансовыми возможностями, а не на крупных доноров. "Мне больше нравятся малые доноры", - заметил Трамп.

Как сообщил Fox News в среду, Трамп и Национальный комитет Республиканской партии собрали в августе $210 млн добровольных пожертвований на избирательную кампанию. По данным источника в избирательном штабе республиканца, сумма средств на его переизбрание главой государства превысила $1,3 млрд с момента начала предвыборной гонки. Источник не уточнил, какая сумма из этих средств потрачена, а какая остается на руках.

Байден сообщил 2 сентября, что за август собрал на ведение своей избирательной кампании более $364 млн добровольных пожертвований. Он установил новый рекорд в сборе добровольных пожертвований на предвыборную гонку, но на тот момент считал, что отстает по этому показателю от своего главного соперника на выборах - Трампа.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий.