США проведут более 40 испытаний гиперзвуковых вооружений в ближайшие 4 года

Пентагон намерен провести в ближайшие четыре года свыше сорока испытаний гиперзвуковых вооружений с прицелом на их окончательную доводку и передачу в войска. Об этом сообщил в четверг первый заместитель министра обороны США Дэвид Норкуист, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В течение следующих четырех лет мы проведем более 40 летных испытаний, чтобы разработать семейство гиперзвуковых вооружений и передать его нашим боевым частям", - заявил первый заместитель главы американского военного ведомства.

Кроме того, он отметил, что США активизируют создание ранее запрещенных ракет средней и меньшей дальности. Реализация таких замыслов стала возможной после того, как Соединенные Штаты вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Теперь, когда мы вышли из ДРСМД, министерство [обороны] демонстрирует быстрый прогресс в направлении развертывания ракет наземного базирования", - сказал Норкуист, выступая на интернет-конференции, организованной еженедельником Defense News. "Мы, - напомнил замминистра, - уже провели два первоначальных летных испытания прежде запрещенных прототипов крылатой и баллистической ракет в обычном оснащении". Об этих двух испытаниях Пентагон ранее отчитывался публично.