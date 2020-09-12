В США назвали возможные сроки восстановления страны от пандемии COVID-19
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью MSNBC заявил, что страна может восстановиться от пандемии коронавируса к концу 2021 года, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
«Если говорить о возвращении к какому-то нормальному уровню, напоминающему тот, где мы были до COVID, это будет ближе к концу 2021 года», — сказал Фаучи.
Он также отметил, что доступная вакцинация от коронавируса появится в США до конца текущего года. Однако распространение вакцинации будет отмобилизовано к середине-концу 2021 года.
В США зарегистрировано более 6,4 млн случаев коронавируса и более 192 тыс. смертей.
Лента новостей
Спикер Милли Меджлиса ознакомилась с разрушениями в здании турецкого парламента в результате событий 2016 года (ФОТО)
Переселение ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории противоречит международному праву – ливанский историк
Оглашены детали заседания Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса
Оккупационная политика Армении нанесла инфраструктуре образования Азербайджана серьезный ущерб — депутат
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО)
Разрушение азербайджанских исторических памятников и святынь — элемент политики вандализма Армении — депутат
Количество учащихся, проходящих обучение в традиционном режиме, не ограничивается - Минобразования Азербайджана
В школах будут созданы спецпомещения для временной изоляции заразившихся коронавирусом - минобразования Азербайджана
В Азербайджане за сутки выявлено 163 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровел 171 человек
В Гедабеке и Товузе, в рамках проекта по развитию спорта в селах, школьникам раздали футбольные формы и мячи (ФОТО)
Телеведущая Фируза Джалилова, художник Али Шамси и мировые звезды призывают ходить босиком (ФОТО/ВИДЕО)
SECO: Швейцарские компании могут стать ценными партнерами в развитии неэнергетического сектора Азербайджана