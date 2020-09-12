В США верят, что в Афганистане возможен прочный мир

США уверены, что в Афганистане возможно установление прочного мира, если народ сплотится вокруг идеи единой страны. Об этом заявил в субботу госсекретарь США Майкл Помпео в катарской столице Дохе, обращаясь к участникам на церемонии открытия межафганских переговоров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если афганцы примут их общий интерес в едином Афганистане, при этом уважая богатое разнообразие народа страны, мы верим, что прочный мир возможен", - приводит его слова телеканал Tolo News.

Помпео также отметил, что переговоры потребуют много тяжелой работы и уступок, чтобы достичь нужного результата.

Согласно распространенному пресс-службой Госдепартамента США расписанию, Помпео проведет в субботу две отдельные встречи с делегациями афганского правительства и движения "Талибан".