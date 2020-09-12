Трамп считает, что проголосовавшим по почте нужно проверить, засчитан ли их выбор
Президент США Дональд Трамп считает, что проголосовавшим по почте нужно будет проверить, учтено ли их волеизъявление, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Северная Каролина: чтобы убедиться, что голос засчитан, заранее отправьте [бюллетень по почте]. Когда же участки откроются, приходите посмотреть, засчитан ли голос. Если нет, проголосуйте", - призвал в субботу в Twitter Трамп.
Сообщение президента администрация соцсети пометила как нарушающее правила о "целостности выборов".
Республиканец Дональд Трамп неоднократно критиковал в последние месяцы метод голосования по почте, который демократы предлагают масштабно использовать на предстоящих выборах в США из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом. Этот способ не позволяет точно и оперативно подводить итоги голосования, убежден глава администрации США. Он пояснял, что имеет в виду прежде всего угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования "мертвых душ", а также лиц, не имеющих права на участие в выборах. Трамп также заявлял, что голосование по почте делает предстоящие выборы уязвимыми для вмешательства из-за рубежа.
Северная Каролина - единственный штат, где отправка бюллетеней для досрочного голосования осуществляется за 60 дней до выборов. Власти штата приступили к рассылке первой партии из 618 тыс. бюллетеней в пятницу, 4 сентября.