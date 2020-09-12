Трамп отправится 14 сентября в Калифорнию, охваченную лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп отправится 14 сентября в Калифорнию, где заслушает доклад местных властей о ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщил в субботу заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Президент США Дональд Трамп отправится в понедельник (14 сентября - прим. ТАСС) в Калифорнию, где заслушает доклад о ситуации с лесными пожарами в штате", - отметил Дир в Twitter.
По данным Национального межведомственного пожарного центра, базирующегося в штате Айдахо, в штатах Орегон, Калифорния и Вашингтон бушуют более 100 природных пожаров. Их общая площадь составляет свыше 1,7 млн га.
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