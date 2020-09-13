Трамп обвинил Байдена в употреблении запрещенных веществ
Президент США Дональд Трамп предположил, что его конкурент на предстоящих выборах Джо Байден принимает сильнодействующие препараты, улучшающие работоспособность. Об этом сообщает Fox News, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
«Я думаю, что, вероятно, в этом замешаны наркотики», — сказал Трамп, не приведя каких-либо фактов.
В августе Трамп в интервью Washington Examiner предложил Байдену пройти тест на употребление запрещенных веществ перед проведением теледебатов в сентябре. В 2016 году Трамп предлагал то же самое своему тогдашнему сопернику Хиллари Клинтон, поскольку, по его словам, она «накачивалась» перед тем, как выйти к нему лицом к лицу. Клинтон отказалась от этого.
Президентские выборы состоятся в Соединенных Штатах 3 ноября.
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