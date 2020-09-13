Трамп считает, что для журналистов освещение кампании Байдена сравнимо с уходом на пенсию

Президент США Дональд Трамп в очередной раз критически отозвался о степени активности своего соперника на выборах Джозефа Байдена, выразив мнение, что журналисты, освещающие деятельность демократа, уже "вышли на пенсию", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сонный Джо (так называет Байдена Трамп - прим. ТАСС) в очередной раз отправил прессу по домам в девять утра. В то время я, ваш любимый президент, сегодня вечером (12 сентября - прим. ТАСС) буду в Неваде, три остановки в Лас-Вегасе сделаю завтра (13 сентября - прим. ТАСС), в Калифорнии и Аризоне - в понедельник (14 сентября - прим. ТАСС), - отметил Трамп в субботу в Twitter. - <...> Пока я езжу по стране, Джо спит в своем подвале, говоря лживым СМИ "потеряться". Если вы корреспондент, освещающий [деятельность] сонного Джо, вы уже вышли на пенсию".

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.

Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.