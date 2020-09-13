Число случаев коронавируса в США приближается к 6,5 млн

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Соединенных Штатах составил на 40 423 случая, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Oбщее число заразившихся с начала пандемии в США приближается к 6,5 млн — 6 467 481.

Также за сутки скончались после заражения инфекцией 807 человек (всего — 193 195).

В настоящее время США находятся на первом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции нового типа.