Трамп снизил цены на лекарства
Президент США Дональд Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства. Об этом глава государства написал в Twitter, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
«Только что подписал новый указ, чтобы снизить цены на лекарства… Также только что положил конец всем льготам для посредников, еще более снизив цены», — написал Трамп.
Президент отметил, что теперь американцы смогут купить лекарства по ценам, по которым фармацевтические компании продают их за границу.
Несмотря на то что США тратят рекордные суммы на исследования, цены на лекарства в стране остаются высокими.
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