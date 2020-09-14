Жертвами лесных пожаров на западе США стали 33 человека

Число жертв природных пожаров на западе США увеличилось до 33, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в штатах Орегон и Калифорния, где в пожарах умерли 10 и 22 человека соответственно. Большинство из них погибли в последние несколько дней. Еще один человек стал жертвой пожаров в штате Вашингтон.

Всего в западных американских штатах, по данным Национального межведомственного пожарного центра, базирующегося в штате Айдахо, полыхают 94 лесных пожара, некоторые из которых достигли рекордных показателей по своей площади. Их общая площадь составляет около 1,9 млн гектаров. В тушении огня задействованы более 30 тыс. пожарных.

В субботу заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир заявил о том, что президент США Дональд Трамп отправится 14 сентября в Калифорнию, где заслушает доклад местных властей о ситуации с лесными пожарами.