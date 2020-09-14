Шторм "Салли" может усилиться до урагана второй категории

Тропический шторм "Салли", сформировавшийся ранее в Атлантическом океане, усилится до урагана второй категории из пяти возможных к утру вторника, когда он достигнет побережья штата Луизиана. С таким прогнозом выступил губернатор этого штата Джон Бел Эдвардс на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент "Салли" является тропическим штормом, - указал Эдвардс. - Но на побережье Луизианы он обрушится уже в качестве урагана второй категории". Он подчеркнул, что, "исходя из оценок экспертов, этот шторм представляет серьезную опасность для жителей юго-востока Луизианы".

По данным губернатора, траектория движения шторма сместилась несколько западнее по сравнению с предыдущими прогнозами.

"По этой причине он затронет большую часть Луизианы, чем ожидалось ранее. В частности это коснется [крупнейшего города штата] Нового Орлеана и его окрестностей", - указал Эдвардс. В субботу он ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с приближающимся к побережью Луизианы тропическим штормом.

"Салли" сформировался в субботу неподалеку от побережья штата Флорида. По оценкам Национального центра США по наблюдению за ураганами, скорость порывов ветра в его пределах достигает 24 м/с. "Салли" находится в Мексиканском заливе к западу от побережья Флориды и движется в северо-западном направлении со скоростью около 14 км/ч.

Менее двух недель назад на Луизиану и Техас обрушился ураган "Лаура", достигший четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. В результате удара стихии в обоих штатах погибли 25 человек. Позже ураган "Лаура" ослаб до тропического шторма, а потом - до циклона.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.