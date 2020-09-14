США объявили о введении запрета на импорт ряда товаров из китайского Синьцзяна

Власти США будут блокировать импорт в страну ряда товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая в связи с предполагаемым нарушением там прав человека. Это следует из пресс-релиза, распространенного в понедельник Министерством внутренней безопасности (МВБ) США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь, в частности, идет о некоторых хлопковых изделиях и комплектующих для компьютеров, производители которых, по мнению Вашингтона, используют принудительный труд.