Госдеп снял рекомендацию для американских граждан не посещать Китай из-за пандемии

Госдепартамент США в понедельник пересмотрел введенную в связи с распространением коронавируса рекомендацию для американских граждан не посещать Китай, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства, уровень предупреждения был понижен с четвертого (не посещать) до третьего (пересмотреть планы посещения).

"В КНР восстановлена работа большинства предприятий, в том числе детских садов и школ. Сообщается также и о других улучшениях условий", - подчеркивается в документе.