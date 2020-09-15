Трамп, говоря об изменении климата, заявил, что будет "становиться прохладнее"

США 15 сентября 2020 01:11 (UTC+04:00)
Трамп, говоря об изменении климата, заявил, что будет "становиться прохладнее"

Президент США Дональд Трамп в понедельник, говоря о проблеме глобального потепления, заявил, что вскоре "начнет становиться прохладнее", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В понедельник американский лидер посетил Калифорнию, где для него провели брифинг по ситуации с лесными пожарами в этом штате. На мероприятии, которое транслировали американские новостные телеканалы, один из местных чиновников назвал основной причиной пожаров изменение климата, при этом он призвал главу государства относиться к этой проблеме со всей серьезностью.

"Начнет становиться прохладнее. Просто посмотрите", - заявил в связи с этим Трамп. "Я бы хотел, чтобы наука с вами согласилась", - ответил калифорнийский чиновник. "Я не думаю, что наука знает на самом деле", - добавил тогда президент США.

По данным властей Соединенных Штатов, на западе страны зарегистрировано 94 лесных пожара, некоторые из которых достигли рекордных показателей по своим масштабам. Их общая площадь составляет около 1,9 млн гектаров, в тушении огня задействованы более 30 тыс. пожарных. По последним данным, погибли 33 человека.

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