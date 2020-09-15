Ураган "Салли" у южного побережья США усилился до второй категории
Ураган "Салли" у побережья американских штатов Флорида, Алабама, Миссисипи и Луизиана усилился до второй категории. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, скорость ветра внутри урагана составляет 43 м/с, что соответствует второй категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган движется на северо-запад со скоростью 9 км/ч.
Согласно оценкам метеорологов, которые привел в воскресенье губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс, на штат ураган обрушится ко вторнику. Власти города Новый Орлеан предписали жителям некоторых районов, в которых проживают около 15 тыс. человек, эвакуироваться в связи с приближением стихии.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Необходимо подготовить предложения, связанные с дальнейшим развитием промышленного парка в Сумгаите
В Азербайджане подведены итоги выбора вакансий в рамках конкурса по трудоустройству школьных учителей
Незаконное заселение Карабаха армянами — подрывная деятельность, нацеленная на изменение демографической ситуации — международный эксперт
В Европе протестующие подвергаются полицейскому насилию, но эти вопросы остаются вне обсуждений — депутат
Молодые солдаты, завершившие спецподготовку в Отдельной общевойсковой армии, отправлены в боевые соединения и части (ВИДЕО)
Брайза: Переселение ливанцев армянского происхождения в Нагорный Карабах — провокация со стороны Армении
Уверен, что призыв Президента Азербайджана к предпринимателям, живущим в зарубежных странах, возымеет еще больший эффект — министр экономики
В Азербайджане за сутки выявлено 76 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 104 человека
Переселение ливанских армян в Нагорный Карабах это серьезное нарушение международного права - грузинский эксперт
Президент Ильхам Алиев: Мы должны, насколько это возможно, обеспечивать внутренний спрос за счет местной продукции
Президент Азербайджана: Необходимо предпринять такие шаги, чтобы оказаться в числе стран, наиболее подготовленных к постпандемическому периоду
В IV группу специальностей в основном подают документы подготовленные абитуриенты - Малейка Аббасзаде
В Азербайджане результаты экзаменов по способностям по специальности "журналистика" будут оглашены сегодня
Кто в Азербайджане "станет" Лерой Кудрявцевой? Стартует адаптация шоу НТВ "Секрет на миллион" (ФОТО)