Ураган "Салли" у южного побережья США усилился до второй категории

Ураган "Салли" у побережья американских штатов Флорида, Алабама, Миссисипи и Луизиана усилился до второй категории. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, скорость ветра внутри урагана составляет 43 м/с, что соответствует второй категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган движется на северо-запад со скоростью 9 км/ч.

Согласно оценкам метеорологов, которые привел в воскресенье губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс, на штат ураган обрушится ко вторнику. Власти города Новый Орлеан предписали жителям некоторых районов, в которых проживают около 15 тыс. человек, эвакуироваться в связи с приближением стихии.