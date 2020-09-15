В NASA прокомментировали обнаружение признаков жизни на Венере
Глава NASA Джим Брайденстайн назвал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры «наиболее важным событием» за все время поисков свидетельств гипотетического существования внеземной жизни. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Ранее ученые из Массачусетса и Кардиффа заявили, что обнаружили в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете.
«Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни», — заявил глава NASA, добавив, что пришло время уделить Венере первостепенное внимание.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Необходимо подготовить предложения, связанные с дальнейшим развитием промышленного парка в Сумгаите
В Азербайджане подведены итоги выбора вакансий в рамках конкурса по трудоустройству школьных учителей
Незаконное заселение Карабаха армянами — подрывная деятельность, нацеленная на изменение демографической ситуации — международный эксперт
В Европе протестующие подвергаются полицейскому насилию, но эти вопросы остаются вне обсуждений — депутат
Молодые солдаты, завершившие спецподготовку в Отдельной общевойсковой армии, отправлены в боевые соединения и части (ВИДЕО)
Брайза: Переселение ливанцев армянского происхождения в Нагорный Карабах — провокация со стороны Армении
Уверен, что призыв Президента Азербайджана к предпринимателям, живущим в зарубежных странах, возымеет еще больший эффект — министр экономики
В Азербайджане за сутки выявлено 76 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 104 человека
Переселение ливанских армян в Нагорный Карабах это серьезное нарушение международного права - грузинский эксперт
Президент Ильхам Алиев: Мы должны, насколько это возможно, обеспечивать внутренний спрос за счет местной продукции
Президент Азербайджана: Необходимо предпринять такие шаги, чтобы оказаться в числе стран, наиболее подготовленных к постпандемическому периоду
В IV группу специальностей в основном подают документы подготовленные абитуриенты - Малейка Аббасзаде
В Азербайджане результаты экзаменов по способностям по специальности "журналистика" будут оглашены сегодня
Кто в Азербайджане "станет" Лерой Кудрявцевой? Стартует адаптация шоу НТВ "Секрет на миллион" (ФОТО)