США разместят 150 военных самолетов пятого поколения на Аляске

Соединенные Штаты разместят 150 военных самолетов пятого поколения в Арктике на Аляске, заявил сенатор от данного штата Дэн Салливан, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«У нас на Аляске будет более 150 сверхзвуковых боевых самолетов пятого поколения», — заявил Салливан, уточнив, что речь идет о самолетах F-34 и F-22.

Сенатор также упомянул о расширении порта Ном на Аляске, который должен стать первым глубоководным американским портом за полярным кругом. Салливан отметил, что это «пошлет сигнал» таким державам, как Россия и Китай, относительно того, что США намерены защищать свои интересы в Арктике.