Минюст США начал проверку из-за ситуации после приговора экс-советнику Трампа

Генеральный инспектор Министерства юстиции проводит внутреннюю проверку относительно обстоятельств, связанных с изменением рекомендаций по вынесению приговора экс-советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В феврале в США разгорелся скандал вокруг дела Стоуна. 10 февраля гособвинение попросило суд приговорить его к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет. Трамп подверг эту рекомендацию критике. На следующий день Минюст представил новое ходатайство, в котором просил приговорить Стоуна к менее продолжительному сроку заключения. Перед этим на фоне решения о пересмотре рекомендации все четыре федеральных прокурора, подписавшие первое ходатайство, взяли самоотвод. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила президента в "политическом вмешательстве" в дело и злоупотреблении властью. Сам Трамп свое вмешательство отрицает, утверждая, что не просил Минюст менять позицию относительно приговора.

В июне помощник прокурора штата Мэриленд Аарон Зелински, занимавшийся делом Стоуна, на слушаниях в американском Конгрессе заявил, что руководство Минюста оказывало давление на прокуроров, чтобы те рекомендовали вынести Стоуну более мягкий приговор.

Как в свою очередь сообщает телекомпания NBC, именно показания Зелински стали причиной для начала расследования.