Трамп обещает Ирану "очень справедливую сделку" после выборов в США

Президент США Дональд Трамп будет готов в случае переизбрания в ноябре заключить с Ираном "очень справедливую сделку", направленную прежде всего на урегулирование проблемы ядерных разработок Тегерана. С таким заявлением американский лидер выступил во вторник в беседе с журналистами в Белом доме в преддверии подписания Бахрейном, ОАЭ и Израилем договоренностей о нормализации отношений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я заключу с ними очень справедливую сделку", - сказал глава Соединенных Штатов, комментируя перспективы дальнейшего взаимодействия с Ираном. "И я даже сказал: подождите до выборов [в США] <...>. Если мы победим, то у нас будет сделка с Ираном", - отметил он.

Согласно его прогнозу, такая договоренность может быть достигнута "через неделю, может, через [один] месяц" после американских выборов в ноябре. "Через очень короткое время" после выборов в США Иран будет готов к подписанию договора, полагает Трамп. "Иран страдает, к сожалению. Я не хочу, чтобы они страдали. Их экономика рухнула. У них ВВП составит минус 27%, никто о таком числе не слышал. Это, возможно, рекорд. Они очень хотят заключить сделку, но предпочитали бы иметь дело с Сонным Джо (Джозефом Байденом - прим. ТАСС)", - добавил действующий президент.