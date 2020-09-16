Трамп пообещал изучить предложение Oracle о приобретении TikTok

Президент США Дональд Трамп пообещал изучить предложение американской компании Oracle о приобретении американского сегмента социальной сети TikTok. Соответствующее заявление он сделал во вторник в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы очень скоро примем решение", - сказал американский лидер, отвечая на один из вопросов. "Мы рассмотрим это, я слышал, что они очень близки к соглашению. Мы рассмотрим сделку по TikTok с участием <...> Oracle", - добавил он.

Ранее в понедельник компания Oracle на своем сайте подтвердила прозвучавшее ранее заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что она "является участником предложения, представленного в минувшие выходные Министерству финансов США компанией ByteDance".