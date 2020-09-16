Минфин США ввел санкции против госкомпании Китая

Соединенные Штаты ввели санкции против китайской госкомпании Union Development Group Co., Ltd. на основе "Глобального акта о правах человека им. Магнитского". Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Управление вносит в санкционный список китайскую госкомпанию Union Development Group за захват и разрушение земель камбоджийцев в ходе проекта Дара Сакор. Внесение в список основано на исполнительном указе 13818 в рамках реализации акта имени Магнитского, - отмечается в тексте. - Решение направлено против серьезных нарушителей прав человека, коррупционеров и их сторонников. Компания проводит свои операции через камбоджийского генерала Кун Кима, внесенного в 2019 году в санкционный список за причастность к коррупции".

По утверждению главы Минфина Стивена Мнучина, компания после "фальшивой регистрации в качестве камбоджийского предприятия" перестала скрывать свою принадлежность. "США будут использовать все полномочия для противодействия подобным практикам, где бы они ни проводились", - сказал он.