Microsoft построит два крупных центра обработки данных в Новой Зеландии

Американская корпорация Microsoft получила разрешение новозеландского управления зарубежных инвестиций на строительство центров обработки данных в Окленде. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новозеландские дочерние компании корпорации Microsoft получили согласие управления иностранных инвестиций на приобретение бизнес-активов, включая различные земельные участки, для последующего создания <...> центров обработки данных на территории Новой Зеландии", - отмечается в сообщении.

Согласно данным газеты The New Zealand Herald, Microsoft планирует открыть два крупных центра обработки данных в Окленде к концу 2022 года. Ожидается, что общая стоимость проекта составит более 100 млн новозеландских долларов ($67,6 млн).