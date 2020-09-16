Помпео: США вернутся в ООН, чтобы попробовать восстановить санкции против Ирана

Соединенные Штаты намерены на будущей неделе вновь обратиться к Совету Безопасности ООН, чтобы попробовать восстановить санкции в отношении Ирана и не допустить истечения срока действия эмбарго на поставки оружия Тегерану. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы вернемся в ООН на следующей неделе, чтобы вновь ввести санкции, чтобы эмбарго на поставки оружия стало постоянным", - заявил шеф американской дипломатии.