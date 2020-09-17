Власти США во время протестов у Белого дома свозили в столицу боевые патроны

Федеральные власти США во время протестов у Белого дома в июне свозили в столицу боевые патроны, а также рассматривали возможность задействовать специальное электромагнитное оружие для разгона толпы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, которую предоставил майор Нацгвардии Адам Демарко, в здание арсенала в Вашингтоне к середине июня было доставлено 7 тыс. патронов калибра 5,56 мм и 7,62 мм. Кроме того, 1 июня, когда полицейские зачистили площадь Лафайет-сквер перед Белым домом, в столицу из расположенной в ее окрестностях военной базы Форт-Бельвуар (штат Вирджиния) отправили дополнительные автоматы M4. Эти сведения содержатся в письменных показаниях Демарко американским законодателям, которые оказались в распоряжении газеты.

Кроме того, по его данным, представители военной полиции 1 июня пытались получить доступ к специальному устройству, получившему название Active Denial System. Эта установка, разработанная американскими военными для разгона толпы, излучает электромагнитные колебания в диапазоне, который способен оказывать кратковременное шоковое воздействие на человека. Как отмечает The Washington Post, в результате возникает ощущение жжения на коже. По свидетельству Демарко, установка так и не была доставлена в Вашингтон.

Зачистка Лафайет-сквер от протестующих 1 июня проводилась одновременно с выступлением президента страны Дональда Трампа, который обратился к согражданам в Розовом саду Белого дома в связи с беспорядками в стране. Спустя некоторое время американский лидер вышел из своей резиденции, направился в сторону уже пустой площади и дошел до Епископальной церкви Святого Иоанна, которую вечером ранее подожгли протестующие. Трамп приподнял Библию и заявил, что "США - самая великая страна в мире", а затем пообещал обеспечить безопасность государства. Ряд СМИ посчитал, что демонстрантов разгоняли из-за того, что президент США собирался направиться к Лафайет-сквер. В частности, газета The New York Times выпустила материал под заголовком "Протестующих разогнали слезоточивым газом, чтобы Трамп смог попозировать перед церковью".