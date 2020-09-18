Трамп может издать указ, позволяющий вводить санкции за поставки оружия Ирану

Президент США Дональд Трамп планирует издать указ, позволяющий американской администрации вводить вторичные санкции в отношении любого государства, причастного к торговле оружием с Ираном. Об этом в четверг информировало агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям его источников, документ подразумевает, в частности, лишение доступа на рынок США путем введения так называемых вторичных санкций (карательные меры американских властей в отношении лиц и компаний, которые ведут бизнес с теми, кто оказался в основных санкционных списках - прим. ТАСС). Соответствующий указ, как ожидается, будет издан в ближайшие дни.

Рейтер отмечает, что постпредство Ирана при ООН и администрация Трампа пока никак не прокомментировали поступившую информацию.

В 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий, выработанного Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией с Тегераном с целью преодоления кризиса вокруг иранской ядерной программы, после чего начал кампанию оказания "максимального давления" на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. В начале августа США, вновь обвинив Иран в нарушении ядерной сделки, заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной СВПД. 20 августа госсекретарь США Майкл Помпео лично передал председателю Совбеза ООН соответствующий запрос Вашингтона. В середине сентября на аудиобрифинге в Госдепартаменте спецпредставитель США по Венесуэле и Ирану Эллиотт Абрамс заявил, что США намерены восстановить санкции в отношении Ирана и не допустить истечения срока действия эмбарго на поставки оружия Тегерану.

11 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И подчеркнул, что Россия и Китай вместе с большинством членов Совета Безопасности ООН не приемлют американские попытки демонтировать Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.