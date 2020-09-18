Демократы в Сенате США предложили выделить $350 млрд на экономическое соперничество с КНР

Демократы в Сенате Конгресса США представили в четверг законопроект, предполагающий выделение более чем $350 млрд для укрепления американской экономики с целью конкуренции с Китаем. Об этом сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам верхней палаты американского законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Законопроект предусматривает значительные новые инвестиции для того, чтобы восстановить экономику США и предоставить нашим рабочим, предпринимателям, исследователям и производителям навыки и поддержку, которые необходимы для того, чтобы перегнать Китай и быть успешными в 21 веке", - говорится в заявлении. Отмечается, что для этих нужд предложено выделить более $350 млрд.

Законопроект поддержали 11 законодателей-демократов. Большинством в верхней палате американского законодательного органа в настоящее время обладают республиканцы.

Отношения между Китаем и США ухудшились в последние годы из-за споров относительно торговых пошлин. К новому обострению привели высказанные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обвинения в адрес Пекина в запоздалой и недостаточной реакции на изначальную вспышку коронавируса в Ухане.