Власти США с 20 сентября запретят скачивать TikTok и WeChat на территории страны

Власти США с 20 сентября запретят скачивать на территории страны китайские приложения TikTok и WeChat. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает агентство Рейтер.

По их словам, власти США выпустят предписание компаниям Apple, Google и другим, чтобы удалить китайские приложения с платформ, доступных в США. Однако за пределами США это предписание применяться не будет. Предполагается, что предписание может выпущено позднее в пятницу.

При этом отмечается, что власти США не будут заставлять американских пользователей TikTok и WeChat прекратить использование приложений, но не будет разрешать им устанавливать обновления.

"США могут отменить запрет на скачивание TikTok, если президент Дональд Трамп одобрит сделку на выделению американских активов TikTok", — добавили представители минторга.

В четверг СМИ сообщили, что китайская ByteDance (владелец TikTok) планирует в случае достижения соглашения о вхождении какой-либо американской компании в сервис в качестве миноритарного акционера провести IPO компании TikTok Global в США. При этом ранее сообщалось, что американская Oracle и ByteDance создадут новую компанию TikTok Global со штаб-квартирой в США, где Oracle будет миноритарным акционером, а ByteDance — мажоритарным, а в четверг, по данным СМИ, обе компании и минфин США предварительно согласовали условия покупки активов TikTok.