Трамп заявил, что США в скором времени откроют границу с Канадой

США 19 сентября 2020 03:36 (UTC+04:00)
Трамп заявил, что США в скором времени откроют границу с Канадой

Соединенные Штаты и Канада в скором времени откроют границу, этот вопрос сейчас обсуждается. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу журналистам перед поездкой в штат Миннесота, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы изучаем вопрос [об открытии] границы с Канадой. Канада хотела бы, чтобы ее открыли", - сказал он. "Мы будем в достаточно скором времени открывать границу", - подчеркнул президент.

Ему был задан вопрос, может ли это произойти до конца года. "Это возможно, да. Мы работаем с Канадой. Мы хотим выбрать хорошую дату", - ответил Трамп.

Как сообщил в пятницу канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр, власти Канады и США договорились не открывать границу до 21 октября.

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