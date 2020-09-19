Умерла старейший член Верховного суда США

Старейший член Верховного суда США 87-летняя Рут Бейдер Гинзбург умерла в пятницу вечером от рака. Об этом говорится в распространенном заявлении судебного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Судья Рут Бейдер Гинзбург умерла этим вечером в окружении своей семьи у себя дома в Вашингтоне, округ Колумбия, из-за осложнений, вызванных раком поджелудочной железы", - говорится в документе. Гинзбург была второй по счету женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет. В последние несколько лет у нее имелись серьезные проблемы со здоровьем.

После смерти судьи Верховного суда США этот пост, назначение на который является пожизненным, должен быть заполнен. Таким образом, это открывает возможность президенту республиканцу Дональду Трампу выдвинуть на должность своего кандидата, который должен быть одобрен Сенатом Конгресса США. Верхняя палата американского законодательного органа сейчас также контролируется республиканцами.