В США умерли свыше 200 тыс. человек с коронавирусом

Количество летальных исходов, вызванных новым коронавирусом, превысило в США 200 тысяч. Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Что касается случаев заражения коронавирусом, то их, согласно ее данным, в стране зафиксировано более 6,76 млн.