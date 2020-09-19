TikTok и ByteDance подали в суд на администрацию Трампа

Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok и его материнская компания ByteDance (Китай) подали в федеральный суд на администрацию президента США Дональда Трампа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Bloomberg.

Иск был подан в пятницу, 18 сентября, на намерения администрации Трампа запретить работу приложения.

В TikTok отметили, что Трамп превысил свои полномочия и решил запретить сервис по политическим причинам, а не из-за якобы предоставления угрозы для США. Сторона считает, что Белый дом нарушил первую поправку к конституции, которая гарантирует свободу слова и СМИ.

Ранее стало известно, что TikTok и WeChat будут запрещены в США с 20 сентября. Трамп может отменить запрет до его вступления в силу вечером 20 сентября.