Правоохранители перехватили адресованную Трампу посылку с ядом

Сотрудники правоохранительных органов США ранее на этой неделе перехватили адресованную президенту страны Дональду Трампу посылку, содержащую рицин - ядовитое вещество, которое получают из касторовых бобов. Об этом в субботу сообщила телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает канал, вся почта, направленная в Белый дом, проходит предварительную проверку за его пределами. В настоящее время расследованием происшествия занимаются ФБР и Секретная служба США.